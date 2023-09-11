В Минтуризма рассказали, какие казахские блюда пользуются спросом среди туристов

К числу настоящих ценителей казахской национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В - В Министерства туризма и спорта рассказали, какие казахские национальные блюда пользуются большим спросом среди иностранцев.





По данным опросов отечественных туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бесбармақ или "мясо по-казахски". Его подают во всех городах и местах отдыха страны. В зависимости от вкусовых предпочтений туристов бесбармақ подается с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казахстана можно отведать рыбный "фишбармақ".





На втором месте - бауырсақ. В каждом регионе страны есть свой уникальный рецепт. А его разновидность "ши бауырсақ" туристы часто забирают с собой в качестве сувенирной продукции.





Почетное третье место - за қазы. Зачастую подается вместе с мясом по-казахски.





Далее следуют национальные сладости - жент и қызыл ірімшік. Многие предприниматели предлагают туристам приобрести эти десерты в виде сувениров в небольших красивых подарочных наборах.





Большой популярностью как в качестве продукта для потребления, так и в качестве сувенира пользуется казахстанский шоколад. К числу настоящих ценителей нашей национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ", - отметила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.