В МВД прокомментировали информацию об очередной амнистии заключенных

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали запрос депутатов по очередной амнистии заключенных в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Осужденным лицам может быть сокращен срок назначенного им наказания. Более того, с лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость", - сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, согласно статье 78 Уголовного кодекса РК, акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения данного преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические, экстремистские преступления, пытки, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений.

В МВД сообщили, что на данный момент в учреждениях УИС находятся более 5 тысяч преступников-рецидивистов.

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