В МВД прокомментировали информацию об очередной амнистии заключенных

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Осужденным лицам может быть сокращен срок назначенного им наказания. Более того, с лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость", - сообщили в пресс-службе МВД.
Кроме того, согласно статье 78 Уголовного кодекса РК, акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения данного преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические, экстремистские преступления, пытки, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений.
В МВД сообщили, что на данный момент в учреждениях УИС находятся более 5 тысяч преступников-рецидивистов.
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