В Нацгвардии Казахстана проводят расследование по факту плохого питания солдат в столовых

Срочники, дислоцированные в городах Актау, Жанаозене и Атырау, пожаловались, что их кормят червивой рыбой

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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальной гвардии Казахстана провели круглый стол, на который пригласили представителей фирм - организаторов услуг питания, в связи с жалобами солдат на плохую и испорченную еду.





В ведомстве сослались на публикацию в газете Сaravan.kz под названием "Нашим детям в Актау дают рыбу с червями".





В публикации упоминаются воинские части Национальной гвардии РК, дислоцированные в городах Актау, Жанаозен и Атырау, где при проведении социологических опросов солдаты срочной службы в анонимных опросах жаловались на плохое питание, якобы их кормят рыбой с червями", - сообщается на сайте Нацгвардии.





Там также подчеркнули, что постоянно проводят работу в воинских частях по выявлению фактов недобросовестного выполнения услуг и договорных обязательств поставщиками. По их результатам в ряде воинских частей с начала года уже сменили несколько поставщиков услуг питания.





В Нацгвардии пообещали провести дополнительные служебные расследования по фактам, приведенным в публикации, итоги которых будут сообщены дополнительно.





Стоит отметить, что, помимо плохого питания в армии, солдаты-срочники часто сталкиваются с жестоким отношением со стороны сослуживцев.





Так, в Актобе сослуживец жестоко избил солдата-срочника. 18-летнего призывника госпитализировали с открытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга.





А в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.





Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев заявил , что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.



