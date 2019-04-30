В новогоднюю ночь на большей части территории Казахстана ожидаются морозы

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, передает Kazakhstan Today.





"В ближайшие двое суток прохождение атмосферных фронтов через Казахстан вызовет в северных, центральных и восточных областях снегопады с метелями и повышение температуры воздуха. Но уже 31 декабря здесь начнется похолодание, и в новогоднюю ночь мороз усилится до 25-30, местами 33-38 градусов по Цельсию, на востоке республики ночью 2 января местами до минус 40 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет".





По данным синоптиков, осадки, мокрый снег, снег, туман и гололед ожидаются также в южных и юго-восточных областях. "И здесь похолодает, в новогоднюю ночь, температура понизится до 3-8, местами 15-20 градусов мороза", - сообщает "Казгидромет".





В западных областях в новогодние дни ожидается мокрый снег, туман и гололед, а температура воздуха с небольшими колебаниями будет близкой к норме.





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