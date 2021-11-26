В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки

АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства транспортных развязок, станций метро и продления проспекта Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается возведение транспортной развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного покрытия на эстакаде через проспект Рыскулова. Ведется благоустройство прилегающей территории. Протяженность эстакады - 186 метров. Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч", - сообщили в акимате.

Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в каждом направлении. Продолжается возведение 400-метровой эстакады над улиецй Ашимова. Движение на данном участке будет организовано по временной схеме.

Аким Алматы Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, состоящего из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Б. Момышулы". Здесь завершается отделка, ведутся электромонтажные работы и установка оборудования.

Напомним, линию метрополитена планируют продлить до рынка "Алтын-Орда". Проект по строительству метрополитена изменили, и он уже утвержден. Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель акима Алматы Серик Кусаинов.





Теперь линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а западнее, через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау. Будут построены дополнительно две станции, последняя станция будет практически на рынке "Алтын Орда", - сказал он.

Кроме того, аким мегаполиса оценил объем работ по реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ по улице Жандосова. Протяженность участка от улицы Сулейменова до реки Б. Алматинка - один километр. Таким образом, будет завершено строительство первого участка линии БРТ протяженностью 8,7 км по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.

В ходе объезда Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.



