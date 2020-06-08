В Нур-Султане начался снос аварийных домов

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане начались работы по сносу ветхого и аварийного жилья, передает Kazakhstan Today.

В текущем году свыше 800 семей переселят в новые безопасные дома. К примеру, начался снос домов, которые расположены по улице Бейсекбаева. Домам почти 70 лет, сообщает официальный сайт акимата столицы .

В списке сносимых в текущем году также дома 1930 годов постройки.

Кроме того, в 2020 году по программе модернизации ЖКХ проведут ремонт в более 50 многоквартирных жилых комплексах, также будет заменено и отремонтировано свыше 100 лифтов.

Программа модернизации - это возвратные средства. Государство выделяет средства на проведение капремонта, потом данные средства распределяются среди жителей сроком до 15 лет.

По информации акимата, в прошлом году по программе "Нурлы жер" переселили жителей 8 ветхих домов - более 90 семей заехали в новые квартиры. Также проведены работы по переселению жителей 39-го разъезда, чьи дома находились в критической близости от нефтебаз.

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