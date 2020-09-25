В Нур-Султане открыли теплые остановки

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Теплые остановки открыли в Нур-Султане раньше запланированного срока в связи с ухудшением погодных условий, передает Kazakhstan Today.

В настоящий момент в павильонах проводится уборка и санитарная обработка, передает официальный сайт акимата.

В связи с понижением температуры воздуха, а также по многочисленным просьбам жителей города было принято решение об открытии теплых павильонов", - сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В управлении отметили, что ранее остановочные павильоны были закрыты на карантин. По данным управления, всего в столице насчитывается 1307 остановок, 1010 из них оборудованы павильонами, 105 - обогреваются.

Напомним, в связи с похолоданием в Нур-Султане раньше срока начался отопительный сезон.

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