Система Orphus

В Нур-Султане появится новый автобусный маршрут

03.08.2020, 20:19 12988
Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - С 4 августа запускаем новый маршрут №15А сообщением ЖК "Арнау" - "Индустриальный парк №1", передает Kazakhstan Today.
 
Об этом сообщила компании "City Transportation Systems" в Instagram.
 
Маршрут будет курсировать по схеме движения маршрута №15. Однако он будет обеспечивать транспортным обслуживанием Индустриальный парк №1.
 
Ранее аким столицы Алтай Кульгинов сообщил, что по просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновляется движение автобусов. На линию выйдут только городские маршруты, без пригорода. Курсировать автобусы будут с 06.00 до 21.00. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая