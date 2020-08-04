В Нур-Султане появится новый автобусный маршрут

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - С 4 августа запускаем новый маршрут №15А сообщением ЖК "Арнау" - "Индустриальный парк №1", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщила компании "City Transportation Systems" в Instagram

Маршрут будет курсировать по схеме движения маршрута №15. Однако он будет обеспечивать транспортным обслуживанием Индустриальный парк №1.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов сообщил , что по просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновляется движение автобусов. На линию выйдут только городские маршруты, без пригорода. Курсировать автобусы будут с 06.00 до 21.00.

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