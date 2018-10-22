Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
"На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной половине республики с прохождением циклона сохраняется неустойчивый характер погоды -пройдут местами осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами- туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области ночью местами низовая метель.
В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами туман. В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду.
Просмотров: 3743
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter