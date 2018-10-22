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В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков22.10.2018
Общество  08:41

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.


"На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной половине республики с прохождением циклона сохраняется неустойчивый характер погоды -пройдут местами осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами- туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области ночью местами низовая метель.

В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами туман. В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду.
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