В понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - В понедельник, 6 июля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В северной половине РК с ложбиной циклона сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град. Остальная территория страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Костанайской области местами - туман.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами туман.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман.

В Актюбинской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 16 метров в секунду.

В Жамбылской, днем в Акмолинской областях местами ожидается гроза.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, местами Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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