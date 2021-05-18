В понедельник в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с Северо-Западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, в центре и на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Мангистауской областях, утром и днем Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Туркестанской области порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области, днем в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области, днем в Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

Днем в Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха днем составит +30 - +32 градуса по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, температура воздуха составит +23 - +25 градусов по Цельсию.

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