В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях и Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, днем 25 сентября в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.

25 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

25 сентября в Павлодарской области сохраняется ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Павлодаре прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ночами 25-27 сентября в Кызылординской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

Днем 25, сутки 26-27 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Днем 26, сутки 27 сентября порывы 23-28 метров в секунду. В Туркестане 26-27 сентября ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метр в секунду.

В Шымкенте 26-27 сентября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

25 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде утром 25 сентября ожидается туман.

25 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью местами прогнозируются заморозки, 2 градуса.

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