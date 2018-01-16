Петропавловск. 16 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области выявлено свыше 600 объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД СКО усилена работа по проверке учреждений с целью усиления мер безопасности и обеспечения антитеррористической защиты. На сегодняшний день вынесено более 400 предписаний об устранении нарушений. 30 руководителей объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Отмечается, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении, североказахстанские предприниматели и руководители учреждений заплатили более 13 млн тенге. Среди тех, кому стоит ответственнее отнестись к усилению мер безопасности, руководители торговых объектов, транспортных сооружений, заведений общественного питания, учебных учреждений.

"Итоги проверок указывают, что на проверяемых объектах не принимаются меры по инженерно-технической укрепленности. Это система видеонаблюдения, сигнализация, оповещение, система контроля управления доступом. На таких объектах также отсутствует специализированная охрана", - сказал начальник Управления по противодействию экстремизму ДВД СКО майор полиции Руслан Мухамбетжанов.

Контроль в этом направлении сотрудниками органов внутренних дел проводится не реже одного раза в год. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта законодательством предусмотрен штраф от 240 тыс. тенге до 1 млн 200 тыс. тенге.

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