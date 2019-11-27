Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Во вторник в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"В северных, центральных и восточных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, низовая метель, на востоке - усиление ветра. Местами ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Карагандинской области - гололед. В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

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