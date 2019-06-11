Петропавловск. 10 июня. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"11-12 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12 июня местами ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 12 июня порывы 23 метра в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Петропавловске днем 11, сутки 12 июня ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

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