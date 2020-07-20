В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В Жамбылской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Кызылординской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 20-22 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. В Таразе 20-21 июля днем временами ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%.

Кроме того, днем 20 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 20 июля ожидается гроза, ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Карагандинской области 20-21 июля местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, днем 20, сутки 21 июля местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 20-21 июля днем на юге сохраняется сильная жара, 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде 20 июля ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15 метров в секунду. В Жезказгане днем 20-21 июля ожидается сильная жара, 36-38 градусов. Вероятность шторма - 70-75%.

Также, по информации синоптиков, 20 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем 20 июля в Костанайской области ожидается сильная жара, 35-38 градусов. В Костанае днем 20 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 20 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняются сильная жара, 41 градус, местами чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 20 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 20 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15- 20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, 41 градус.

20 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняются сильная жара, 40-42 градуса, чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 20 июля сохраняется сильная жара, 40 градусов. Вероятность шторма составляет 90-100%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства