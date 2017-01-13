Москва. 12 января. Kazakhstan Today - В современном обществе грубые психиатрические симптомы - именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, выдаются за эталоны моды и поведения, считает директор Общественного института демографической безопасности Ирина Медведева.

По мнению Медведевой, происходит искусственное психическое заражение российского народа, в особенности молодого поколения и даже детей. Иногда это называется "сексуальным просвещением", иногда предлагается что-то иное, при этом всякие гадости, ядовитые для нравственности человека, для его психики, подаются в очень красивых "гуманистических уловках", передает Kazakhstan Today.

"Обратите внимание, сейчас активно пропагандируется неряшество - грязные засаленные волосы, рваные чулки, драные джинсы, полы пальто или рубашки разной длины или застегнутые не на те пуговицы. В психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа: опрятность больного. Если больной не опрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического расстройства. Когда человек постоянно носит рваные носки или чулки, не моет волосы или неправильно застегивает рубашку, это есть психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению, существует в качестве признака молодежной моды", - пояснила эксперт, пишет портал MediaDum

Также она высказалась о героях боевиков и триллеров, которые разрушают все, что попадается на их пути. "Это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, круша и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием", - отметила Медведева.

Она особо отметила вопрос о разрушении интимного стыда. По мнению Медведевой, "это не просто навязывание разного рода извращений, типа вуайеризма (когда по телевизору показывают то, что происходит в чужих спальнях), но и популяризация сексопатологических отклонений. А сексопатология - часть психопатологии".

Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что, рассказывая молодым людям о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения, весьма болезненные для психики. Это ведет, в частности, к умственной деградации всего общества, заключила эксперт.

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