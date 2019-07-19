Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, по информации синоптиков, 19-21 июля в Алматинской области сохранится сильная жара, 33-38 градусов, местами очень сильная жара, 42 градуса. Днем 19-22 июля в Талдыкоргане ожидается сильная жара, 36-38 градусов.

Днем 19 июля в Мангистауской области местами ожидается сильная жара, 40 градусов, сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, утром и днем 19 июля в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

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