В Туркестанской области за нарушение режима ЧП аким сельского округа получил строгий выговор

Туркестан. 22 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области нарушители режима чрезвычайного положения привлечены к ответственности, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 15 марта 2020 года указом президента Республики Казахстан на территории страны было объявлено чрезвычайное положение. Согласно названному указу, 17 марта 2020 года в акимате Шардаринского района создана комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения с принятием ряда ограничительных мер, в числе которых были запрет сбора более трех человек, не включая членов семьи, организация праздничных мероприятий.

Было установлено, что аким сельского округа Жаушыкум Шардаринского района Н. Нурсейтов и специалист противопожарной службы Шардаринского района Б. Алимханов 9 апреля на природе в кругу своих друзей приняли участие в праздновании дня рождения своего друга, при этом все происходящее запечатлели на фотографиях с последующим их размещением в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области.

За нарушение режима чрезвычайного положения для решения вопроса дисциплинарной ответственности государственных служащих прокуратурой района внесены акты реагирования.

13 мая 2020 года представление районного прокурора рассмотрело на дисциплинарной комиссии АДГС по Туркестанской области, где распоряжением акима района №1-77 от 19 мая 2020 года на акима сельского округа Н. Нурсейтову наложено дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора". А в отношении специалиста противопожарной службы Шардаринского района Б. Алимханова наложено дисциплинарное взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии", с одновременным наложением взыскания в виде "строгого выговора" на начальника этого же отдела Б. Туракулову ввиду отсутствия ведомственного контроля за подчиненным", - сообщили в ведомстве.

Проверкой установлено, что вышеуказанные лица отмечали день рождение работника ТОО "Энергопоток" Б. Базарова.

13 апреля 2020 года прокуратурой Шардаринского района по факту празднования своего дня рождения в отношении (инициатора) Б. Базарова возбуждено административное производство по части 3 статьи 476 КоАП РК, по результатам которого постановлением Шардаринского районного суда от 15 апреля ему наложен административный штраф в размере 27 780 тенге", - проинформировали в прокуратуре.

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