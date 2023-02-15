14.02.2023, 20:52 9301
В Турции спасатели МЧС РК вытащили из-под завалов отца и двоих детей
Фото: МЧС РК
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Анкара. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Бауыржан Арыстанбаев, Нуржан Бозтериев, Ерик Берлыбеков и Рахат Пиржанов проводили поиск пострадавших в многоэтажном доме. Первым о нахождении людей под завалами заметил верный друг Ерика Джейкоб, сообщает пресс-служба МЧС РК.
После этого спасатели применили акустический аппарат и по голосу ручными электроинструментами (отбойники, гидравлический аварийно-спасательный инструмент) стали прокидывать галерею.
При помощи электроинструмента постепенно продвигались к людям. Спустя более 20 часов работы с риском для жизни спасатели извлекли из-под завала отца и его двоих детей.
В эти дни, когда из-под завалов еще можно кого-то спасти, на счету каждая минута. Поэтому спасательные работы не останавливаются, трудимся 24/7. Наша первая задача - спасение людей", - отметил Рахат Пиржанов.
На сегодняшний день Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
Напомним, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
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14.02.2023, 17:07 21631
В Темиртау временно прекращено движение трамваев
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау временно прекратили движение трамваев. В компании "АрселорМиттал Темиртау", на балансе которой состоит трамвайный парк, заявили, что содержать этот вид транспорта нерентабельно.
За последние десятилетия предприятие трамвайного парка стало нерентабельным. Оплата проезда не взимается с работников АО "АрселорМиттал Темиртау", для других категорий пассажиров оплата предусмотрена в минимальном размере, однако для поддержания работоспособности трампарка необходимы колоссальные затраты. Сегодня трамвайные вагоны нуждаются в полной замене, так как нынешнее их состояние не отвечает требованиям безопасности и комфортным условиям", - заявили в пресс-службе компании.
В компании сообщили, что принято решение приостановить трамвайное движение и провести техническое обследование подвижного состава. Там также посетовали, что неизвестные лица похитили 600 метров кабеля контактной сети.
В этой связи во избежание рисков хищения было принято решение провод, оставшийся на опорах, демонтировать, описать и складировать. Это позволит в будущем при возобновлении работы трамвайного парка использовать этот провод", - заявили в АМТ.
В настоящее время проводится техническое обследование трамвайного парка. Оно включает в себя обследование всей инфраструктуры парка, подвижного состава, рельсового хозяйства и контактной сети. Также будут обследованы здания и сооружения трамвайного парка.
Пока будет вестись техническое обследование и последующая разработка проекта модернизации трампарка, весь персонал трамвайного парка будет продолжать свою работу с сохранением текущей заработной платы.
Работники задействованы внутри депо для профилактики и текущих ремонтов вагонов, содержании путей и инфраструктуры трампарка, а также в перевозках на автобусах.
После завершения техобследования, проведения экспертизы и подготовки проекта модернизации трамвайный парк планируется передать на баланс акимата Темиртау.
Напомним, в 2015 году трамваи убрали в Алматы. Причиной якобы стал ряд резонансных ДТП с участием электротранспорта. С улиц также убрали рельсы. Но по результатам проведенного после ДТП обследования выяснилось, что трамвайный парк находился в аварийном состоянии. На его ремонт требовались большие деньги, причем менять пришлось бы не только сами вагоны, но и рельсы. Именно этим власти города мотивировали решение убрать трамваи.
В прошлом году на встрече с общественностью Павлодарской области президент Касым-Жомарт Токаев назвал трамвай символом Алматы.
В Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города", - заявил президент
При этом, по словам президента, во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно.
Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", - сказал глава государства.
14.02.2023, 16:43 23126
Из Казахстана в Турцию отправлено 75 тонн гуманитарной помощи
Фото: Посольство Турции в Казахстане
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи.
Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции, сообщает Sputnik.
В связи с возможностями логистики и текущими потребностями больше не имеется возможности принимать помощь, кроме палаток, генераторов, одеял, обогревателей и спальных мешков. Спасибо за помощь и понимание", - сообщило посольство Турции в Казахстана в соцсети.
Также в посольстве сообщили, что общая сумма пожертвований, собранная в Казахстане на помощь пострадавшей от землетрясения Турции, составила 2,8 млн долларов США.
Всего на 13 февраля казахстанцы собрали 115 тонн гуманитарной помощи. Также в фонд AFAD собрано и перечислено 32 млн тенге.
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев распорядился направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике.
В зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.
Ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Еще 50 тонн гуманитарной помощи было отправлено в Сирию.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек.
Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 31 974 человек, сообщает RT. Также от разрушительного землетрясения пострадала Сирия.
14.02.2023, 15:25 23901
Концепцию государственной молодежной политики до 2029 года разработали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по делам молодежи и семьи разработали проект постановления "Об утверждении концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы".
Новая концепция позволит определить единую стратегию развития молодежной политики и объединить в целостную систему реализуемые разрозненно проекты", - сообщается в тексте.
Отмечается, что данный документ позволит провести перезагрузку документов системы государственного планирования (национальные проекты, планы развития госорганов и регионов, планы развития нацкомпаний), инвентаризировать и объединить закрепленные в правовом поле механизмы и инструменты стимулирования реализации потенциала молодежи.
Государственная молодежная политика основывается на следующих принципах:
- приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;
- гражданственности, ответственности, трудолюбия;
- межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;
- преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;
- участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;
- научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации государственной молодежной политики.
Обновленная методика направлена на активное вовлечение молодых людей в процесс построения Справедливого Казахстана", - сообщается в документе.
Подходы развития отрасли будут рассмотрены по следующим направлениям:
- гражданское участие и участие в принятии решений;
- реализация потенциала и предпринимательство;
- просвещение и культура;
- современные ценности и патриотическое воспитание;
- информационное пространство;
- здоровый образ жизни;
- молодежь и село.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале"Открытые НПА".
Ранее проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования были рассмотрены на совещании в правительстве.
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия. Одной из основных новелл является внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.
Также в РК разработали концепцию государственной молодежной политики до 2027 года.
14.02.2023, 13:15 28561
Опрос КТ: почти 70% респондентов считают, что переданные частным компаниям спортобъекты необходимо вернуть в госуправление Эксклюзив КТ
Фото: wikipedia.org
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?"
69% участников опроса ответили: "Да, это необходимо сделать"; 17% выбрали ответ: "Нет, это не даст никаких результатов"; 6% считают, что Казахстану вообще не нужен спорт и спортобъекты; 5% - "мне все равно".
Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению.
Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
Ранее Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.
По его словам, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
14.02.2023, 12:57 30831
В школах Казахстана планируют ввести лицензированную охрану
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Всем регионам, управлениям образования дано поручение провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов на брифинге после заседания правительства.
Надо признать, даже если в этой школе (школа в Петропавловске, где подросток напал на школьников. - Прим. ред.) и были видеокамеры, но не было лицензированной охраны. Дано поручение всем регионам провести ревизию в школах и привести в соответствие со стандартами", - цитирует Кульгинова Sputnik.kz.
По его словам, перед акиматами стоит задача, чтобы все школы были оснащены видеокамерами. В городах и районных центрах, где есть интернет, должен быть выход на центр оперативного управления полиции для безопасности детей.
Вице-премьер отметил, что есть требование на наличие турникетов, но не все их установили.
По последним данным, 87% школ имеют тревожную кнопку, в свыше 70% есть турникеты и есть договоры с лицензированной охраной. Есть школы, где нет охраны. Там сторожа, своя охрана, мы требуем, чтобы была лицензированная охрана", - продолжил спикер.
Комментируя ЧП в Петропавловской школе, Кульгинов сказал, что есть очень много факторов, особенно негативный контент из интернета.
В прошлом году госорганами были приостановлены и заблокированы более 900 интернет-ресурсов. Я думаю, здесь общая ответственность как родителей, так и педагогов. Родители занимаются воспитанием дома, а педагоги обеспечивают безопасность детей в школе", - заключил вице-премьер.
Напомним, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, состояние стабильное. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны. Он отметил необходимость провести проверку всех учебных заведений.
Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения. Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности, через которые дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях", - поручил глава кабмина.
14.02.2023, 10:10 36011
Смаилов дал ряд поручений по усилению безопасности в школах
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После нападения школьника с топором на учеников в школе Петропавловска премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны.
Уважаемые коллеги, конечно, это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.
Он отметил необходимость вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений.
Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения. Министерству здравоохранения взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Министерству просвещения совместно с министерствами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций нужно разработать уроки безопасности, через которые дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях", - поручил глава кабмина.
В ходе заседания первый замглавы МВД РК Марат Кожаев рассказал подробности происшествия в школе Петропавловска.
Сообщение о нападении поступило в полицию 13 февраля в 7.52. По записям камер наблюдения установлено, что в 07.40 в школу пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором, как оказалось, находились кухонные топор, нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на 2-й этаж. К этому времени в школе собрались ученики.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал Кожаев.
В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, состояние стабильное.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС. Законным представителем признана его мать.
Расследованием также установлено, что у подозреваемого имелись проблемы с психическим здоровьем. С 22 октября прошлого года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы, откуда 23 ноября был выписан с рекомендацией продолжить обучение по общеобразовательной программе.
Представитель МВД также уточнил, что в помещении школы и на прилегающей территории имеются 42 камеры видеонаблюдения, имеются 5 тревожных кнопок, выведенных к ТОО "СА BARS NEXT" (обеспечивают выезд группы быстрого реагирования при поступлении вызова). В день происшествия на первом этаже школы находилась охранник-вахтер.
Ход расследования взят на контроль, по его результатам будет внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и других выявленных нарушений законности", - добавил Кожаев.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам. двум детям после нападения потребовалась экстренная госпитализация. Им под наркозом обработали раны. Третий ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры. В Минпросвещения заявили, что во всех школах страны проведут проверки безопасности.
14.02.2023, 09:19 39256
В Жетысуской области подросток напал с ножом на своих ровесников
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Талдыкорган. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Балпык би Коксуского района Жетысуской области 17-летний подросток напал с ножом на своих ровесников.
Пострадавшие оказались односельчанами подозреваемого, их с несколькими ножевыми ранениями доставили в районную больницу. Сейчас их состояние медики оценивают как стабильное. Однако один из них еще находится в реанимационном отделении. По данным полиции, нападавший задержан и находится под стражей, сообщает Almaty.tv.
10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей, 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 24, статье 99 УК РК", - сообщила официальный представитель областного департамента полиции Меруерт Темирханова.
Как сообщалось ранее, в Петропавловске девятиклассник пришел в школу с топором и ножом и напал на школьников. Двое пострадавших детей доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.
14.02.2023, 08:12 34306
В Турции арестовали притворявшегося жертвой стихии подрядчика рухнувшего здания
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Анкара. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядчика строительства одного из жилых домов, рухнувшего в турецкой провинции Хатай после землетрясений, задержали в турецкой провинции Анталья, а затем суд отправил его под арест.
Сообщается, что подрядчик был задержан в отеле, где он притворялся пострадавшим от катастрофы, пишет газета "Известия".
Омер Джихан, владелец Cihan İnşaat, подрядчика строительства здания Tower Apartment, которое было разрушено в Хатае в результате землетрясения в Кахраманмараше, был задержан 12 февраля в отеле, где останавливались пострадавшие от землетрясения", - сообщили СМИ.
Добавляется, что Джихан вместе со своей семьей готовился бежать за границу в ближайшее время.
Кроме того, по данным ТАСС, его коллега Мустафа Эрдоган Кечеджиоглу был арестован в Анкаре. Полиция сочла, что он может бежать из страны. Дом, который построила его компания, также был разрушен.
В Стамбуле арестовали еще пять лиц, в том числе руководителей подрядных организаций. В аэропорту города был задержан Явуз Каракуш, который с супругой пытался вылететь в Грузию. "Было построено 44 дома, четыре разрушились. Все строилось по нормам", - утверждал он на допросе.
Прокуратура Аданы санкционировала взятие под стражу 62 лиц, связанных с компаниями-застройщиками. Арестован глава подрядной компании, который находился на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Власти Шанлыурфы задержали 11 лиц в связи с гибелью 33 человек под завалами жилого дома. Власти Малатьи объявили в розыск 31 человека.
Также 12 февраля министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в стране после землетрясений по обвинению в мародерстве арестовано как минимум 57 человек. Днем ранее сообщалось, что в восьми провинциях Турции были задержаны 48 человек, подозреваемых в кражах и грабежах после землетрясения.
По данным РИА Новости, в Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий. Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды.
В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которое уже обрушилось, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии", - заявил министр Мурат Курум на брифинге в Газиантепе.
По его словам, полностью оценку зданий в 10 провинциях планируется завершить за неделю.
Министр ожидает, что до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Дополнено 14.02.2023, 11.00
По данным МЧС РК с начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 80 погибших, в том числе 7 детей.
По данным МЧС РК с начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 80 погибших, в том числе 7 детей.
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