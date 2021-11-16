В Уральске планируют переименовать площадь и 11 улиц

УРАЛЬСК. 15 НОЯБРЯ - На портале "Открытые НПА" на публичном обсуждении находится решение областного маслихата ЗКО "о переименовании некоторых составных частей города Уральска", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, опубликованному 9 ноября, по постановлению акимата ЗКО планируется переименовать площадь имени Маншук Маметовой в площадь Батыра Кыздар. Кроме того, изменения в названии коснутся и 11 городских улиц, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Так, планируют переименовать:
улицу Московская - на улицу Тауелсіздік;
улицу Мирзояна - на улицу Желтоксан;
улицу Согласия - на улицу Шепета Коспанова;
улицу Тауелсіздік - на улицу Бисена Жумагалиев;
улицу Светлая - на улицу Базарбай Жуманиязова;
улицу Надежда - на улицу Туякберді Шэмелова;
улицу Лиственная - на улицу Жангали Набиуллина;
улицу Букетная - на улицу Николая Чеснокова;
улицу Вольная - на улицу академика Сухана Камалова;
улицу Ореховая - на улицу Алдияра Рахметова;
улицу Евразийская - на улицу Еуразия.
Оставить свое мнение можно будет до 23 ноября.