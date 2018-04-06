Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 апреля 2018
  • 17
  • :
  • 22
Новости регионов
27º Преимущественно облачно
днем 26º    ночью 17º
17:00
.
Aнонс

В выходные на севере Казахстана ожидается мокрый снег и гололед, на юге - дождь и гроза06.04.2018
Общество  12:46

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - 7-9 апреля 2018 года на большей территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", над северными районами Казахстана расположился очередной циклон, который будет оказывать влияние на погоду во всех областях республики.

"В предстоящие трое суток в северных областях с арктическими холодным фронтом ожидаются мокрый снег, ночью туман и гололед. В южной половине республики предполагаются дожди, местами сильные, гроза, сильный порывистый ветер. Ожидается и колебание температуры воздуха: с осадками резкое ее понижение, а при прояснении быстрое повышение", - сообщили синоптики.
Просмотров: 2616
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
06.04.2018   15:06
В Алматы проведут реконструкцию вокзалов
06.04.2018   14:59
Нацкомитет программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" проведет в Алматы Международную научную конференцию
06.04.2018   14:23
В Атырау выловили белугу весом 100 килограммов
06.04.2018   13:23
В Алматы протестируют автобус на газе марки "Iveco"
06.04.2018   13:15
"Эйр Астана" сообщила о необоснованном демонтаже своих вывесок в аэропорту Алматы (ВИДЕО)
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today