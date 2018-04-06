Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - 7-9 апреля 2018 года на большей территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", над северными районами Казахстана расположился очередной циклон, который будет оказывать влияние на погоду во всех областях республики.

"В предстоящие трое суток в северных областях с арктическими холодным фронтом ожидаются мокрый снег, ночью туман и гололед. В южной половине республики предполагаются дожди, местами сильные, гроза, сильный порывистый ветер. Ожидается и колебание температуры воздуха: с осадками резкое ее понижение, а при прояснении быстрое повышение", - сообщили синоптики.

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