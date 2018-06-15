В выходные в северных областях Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер

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В выходные в северных областях Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер15.06.2018
Общество  12:17

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - 16-18 июня 2018 года в северных областях Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер, передает Kazakhstan Today.

"В тыл циклону, расположенному над Западной Сибирью, вместе с арктическим фронтом смещаются холодные и влажные воздушные массы. Перемещаясь через территорию республики, они будут вызвать в северных областях кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер, а также понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".


На остальной территории Казахстана дожди ожидаются преимущественно в горных районах. Температура воздуха в большинстве областей предполагается ниже климатической нормы на 2...4 градуса по Цельсию.
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