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В восьми областях объявили штормовое предупреждение

25.01.2022, 21:16 23746
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 января на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед, на юго-востоке и в центре области туман.
 
26 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области туман. 
 
26 января ночью на юго-западе, днем на северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 января на юге Акмолинской области ожидается туман.
 
26 января на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. 
 
В Шымкенте 26 января ночью и утром ожидается туман. 
 
26 января на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
26-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман. 
 

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Какая погода ждет казахстанцев в среду

26.01.2022, 08:28 6791
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В большинстве регионов Казахстана 26 января сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе, севере и востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега, низовую метель, усиление ветра и гололедные явления. На остальную часть РК сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на юго-западе, днем на северо-западе и севере Актюбинской области ожидается низовая метель; на севере области туман, днем на северо-западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере туман. 
 
На юго-западе Мангистауской области ожидается гололед; на юго-востоке и в центре туман. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области - туман; ночью на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе туман. 
 
На юге Акмолинской, на юге и востоке Алматинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке Костанайской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

 

В ходе антитеррористической операции в РК изъято более 500 единиц оружия

25.01.2022, 20:54 25156
В ходе антитеррористической операции в РК изъято более 500 единиц оружия
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ – Министерство внутренних дел Казахстана озвучило новые данные по нанесенному в ходе январских беспорядков ущербу, уголовным делам и изъятому оружию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения антитеррористической операции обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. В том числе, 75 автоматов, 133 пистолета, 2 пулемета; 47 - нарезного и 103 гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс. патронов", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. 

 
По его словам, за хищение оружия задержаны и водворены в ИВС 98 лиц и за их незаконное хранение 61.
 

Учитывая, что не все лица могут быть причастны к хищению оружия, еще раз призываем всех граждан, обнаруживших их, к добровольной сдаче. Отмечу, что на сегодняшний день добровольно сдана уже 31 единица оружия", - сказал Адилов.

 
По его словам, нападению в разных городах Казахстана подверглись 1466 различных зданий и сооружений, в том числе 71 госучреждение. Среди них - 12 зданий акиматов и 27 объектов полиции. 

 

Больше всего пострадали объекты бизнеса, которые были не только повреждены, но и подверглись полному разграблению. На сегодняшний день их насчитывается 1395", - подчеркнул Адилов. 

 
Кроме того, уничтожено и повреждено 800 единиц автотранспорта, из которых более 500 – автомобили полиции, МЧС, Минобороны, скорой помощи и других госорганов, а также 116 автомобилей, принадлежащих гражданским лицам, уточнил представитель МВД. 
 
Он также сообщил, что в ходе нападения разграблению подверглись 7 охотничьих магазинов, из которых похищено 1564 единицы гражданского оружия. 
 

Общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков превысила 87 миллиардов тенге. По мере обращения пострадавших лиц данная сумма продолжает расти", - сказал Адилов. 

 
По его словам, основную долю уголовных дел - 70% - составляют дела о кражах (1356). 127 дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Еще 30 дел связаны с хищением оружия. 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения чужого имущества, 20 - по угонам, 12 - по разбоям и грабежам. 23 дела связаны с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. За совершение краж и грабежей задержаны и водворены в ИВС 274 человека.
 

В Акмолинской области представители власти и бизнес-сообщества обсудили проект концепции антикоррупционной политики

25.01.2022, 19:02 36141
КОКШЕТАУ. 25 ЯНВАРЯ - В Кокшетау на площадке Акмолинского областного филиала НПП "Атамекен" состоялась встреча по обсуждению проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанной в рамках реализации поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ельдос Рамазанов, руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов, руководство и представители областной Палаты предпринимателей и ее региональных филиалов, а также представители бизнес-сообщества области, сообщает УВП региона
 
На встрече Ельдос Рамазанов отметил, что антикоррупционная политика затрагивает все сферы деятельности, в этом контексте необходима консолидация усилий госорганов и всего общества в противодействии коррупции. Он обратил внимание на прошедшую 21 января встречу президента страны с представителями крупного отечественного бизнеса, где Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа.
 
В ходе своего выступления руководитель антикоррупционного ведомства региона Арман Рахимов, представив участникам важные положения проекта стратегического документа по противодействию коррупции на предстоящие пять лет, отметил значимость активного участия предпринимательского сообщества в разработке Концепции.
 

Глава государства поручил антикоррупционной службе обстоятельно обсудить проект концепции антикоррупционной политики с бизнес-сообществом, обратив отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Отмечу, что при разработке документа учтены мнения представителей общественности, бизнеса, экспертов и граждан, а также зарубежный опыт и собственная практика. В концепции уже представлены дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной деятельности, включающие конкретные реформы, в том числе, касающиеся деятельности бизнеса. Вместе с тем, сегодня мы хотим детально обсудить данный вопрос с предпринимателями нашего региона для выработки конструктивных предложений", - отметил Арман Рахимов.

 
Спикер подробно остановился на одном из важных приоритетах Концепции - развитии честного бизнеса, предусматривающего внедрение антикоррупционных стандартов, а также реализацию института антикоррупционных комплаенс-служб. Кроме того, честно работающие компании должны иметь преференции при госзакупках, налогообложении, получении субсидий и других видах господдержки. Все эти меры нацелены на стимулирование частного сектора к добросовестному ведению бизнеса.
 
По итогам встречи предприниматели, активно обсудив проект стратегического документа и обменявшись мнениями, озвучили ряд предложений по эффективному взаимодействию в рамках противодействия коррупции.
 
Напомним, в проекте Концепции антикоррупционной политики, включающей семь разделов, отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикоррупционной службы.
 

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

25.01.2022, 15:30 44801
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту документа, в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:
 
  • лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;
 
  • обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и членам их семей - при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel, а также членам их семкй при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.
 
Сообщается, что интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней. 
 
Также постановлением определены правила проведения вакцинации с применением препарата "Спутник Лайт".
 
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
 

ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться

25.01.2022, 14:58 52281
ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Город находится в середине красной зоны в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Увеличение недельной заболеваемости на 100 тыс. населения за последние две недели замедлилось с 6,5-кратного до 2-кратного: с 301,3 (1798 сл.) до 652,9 (2516 сл.). Суточный прирост увеличился с 0,97 до 1,24. Заболеваемость КВИ в январе месяце: 1 неделя - 1025 сл., 2 неделя - 6050 сл., 3 неделя - 13133 сл., увеличение в 12,8 раза", - сказала исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

 
По ее словам, произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения штамма Дельта штаммом Омикрон с постепенным нарастанием количества заболевших, зараженных Омикрон до 2,5 тыс. в сутки (22 января). К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тысяч случаев заболеваний.
 
С начала вакцинации населения в марте прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых (3820 чел. из 185193 случаев КВИ). Данный факт требует усиления темпов вакцинации (скорость которой составляет 0,1% в сутки) и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4% (52,2% вакцинированных + 10,2% переболевших с начала пандемии).
 

Проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20 - 39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент - лица 40-59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет - на 0,6%, в том числе до 1 года - на 0,3%", - заявила она.

 
Кроме того, за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники - по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.
 
Рост заражений отмечается среди пенсионеров - на 1,5%, детей дошкольного возраста - на 0,8%, работников банковской сферы - на 0,2%, организаций, ТОО, ИП - на 0,1%.
 

KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"

25.01.2022, 14:37 51631
KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"
Фото: facebook/АО KEGOC
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Включены все линии электропередачи транзита 500 киловольт "Север-Восток-Юг Казахстана". Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 13.39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей", - сообщили в пресс-службе АО "KEGOC".

 
Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. 
 

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - отметили в компании.

 
Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане наблюдаются перебои с электричеством. 

В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии.
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Как сообщили в акимате Алматы, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 

В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии

25.01.2022, 13:23 58521
В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток - Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Отмечается, что в настоящее время системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии. 
 
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено". 

Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии. Они запитаны по другим схемам энергоснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация - дизель-генераторы", - отметили в АЖК.

 
По информации РБК, также отключение электроэнергии произошло в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в столицах - Бишкеке и Ташкенте. 

Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.
 

В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы

25.01.2022, 12:56 62726
В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Сегодня в полдень большинство районов Алматы остались без электроснабжения. О причинах отключения электричества рассказали в "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 11.59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".

 
В компании отметили, что электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.
 

Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт; на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт", - проинформировали в пресс-службе.

 
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. 
 

Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате.

 
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "...из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено".

По информации РБК, отключение электроэнергии произошло также в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в  Бишкеке (Кыргызстан) и Ташкенте (Узбекистан).

Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе и Туркестанской области. 
 

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