В восьми областях объявили штормовое предупреждение

КОКШЕТАУ. 25 ЯНВАРЯ - В Кокшетау на площадке Акмолинского областного филиала НПП "Атамекен" состоялась встреча по обсуждению проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанной в рамках реализации поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ельдос Рамазанов, руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов, руководство и представители областной Палаты предпринимателей и ее региональных филиалов, а также представители бизнес-сообщества области, сообщает УВП региона

На встрече Ельдос Рамазанов отметил, что антикоррупционная политика затрагивает все сферы деятельности, в этом контексте необходима консолидация усилий госорганов и всего общества в противодействии коррупции. Он обратил внимание на прошедшую 21 января встречу президента страны с представителями крупного отечественного бизнеса, где Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа.

В ходе своего выступления руководитель антикоррупционного ведомства региона Арман Рахимов, представив участникам важные положения проекта стратегического документа по противодействию коррупции на предстоящие пять лет, отметил значимость активного участия предпринимательского сообщества в разработке Концепции.

Глава государства поручил антикоррупционной службе обстоятельно обсудить проект концепции антикоррупционной политики с бизнес-сообществом, обратив отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Отмечу, что при разработке документа учтены мнения представителей общественности, бизнеса, экспертов и граждан, а также зарубежный опыт и собственная практика. В концепции уже представлены дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной деятельности, включающие конкретные реформы, в том числе, касающиеся деятельности бизнеса. Вместе с тем, сегодня мы хотим детально обсудить данный вопрос с предпринимателями нашего региона для выработки конструктивных предложений", - отметил Арман Рахимов.

Спикер подробно остановился на одном из важных приоритетах Концепции - развитии честного бизнеса, предусматривающего внедрение антикоррупционных стандартов, а также реализацию института антикоррупционных комплаенс-служб. Кроме того, честно работающие компании должны иметь преференции при госзакупках, налогообложении, получении субсидий и других видах господдержки. Все эти меры нацелены на стимулирование частного сектора к добросовестному ведению бизнеса.

По итогам встречи предприниматели, активно обсудив проект стратегического документа и обменявшись мнениями, озвучили ряд предложений по эффективному взаимодействию в рамках противодействия коррупции.

Напомним, в проекте Концепции антикоррупционной политики, включающей семь разделов, отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикоррупционной службы.