Уральск. 6 июня. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области назначены акимы Таскалинского и Бурлинского районов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом Таскалинского района в порядке ротации был назначен новый аким Таскалинского района. Им стал Алдияр Халелов, ранее занимавший пост акима Бурлинского района, сообщили в пресс-службе акима ЗКО.

Также по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом Бурлинского района на должность акима района в порядке ротации назначен Алиев Санджар Жуматаевич, который с ноября 2013 года занимал должность акима Таскалинского района.

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