Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 июня 2018
  • 23
  • :
  • 22
Новости регионов
24º Переменная облачность
днем 34º    ночью 26º
17:00
.
Aнонс

В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника тюрьмы (ВИДЕО)13.06.2018
Общество  18:00

Тараз. 13 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС, передает Kazakhstan Today.

"12 июня департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области Диханбаев", - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Денежные средства получены за облегченные условия содержания и общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в данном учреждении.

"В связи с полным признанием вины он не задерживался", - отметил Нурлан Жахин.

Просмотров: 4204
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
13.06.2018   20:29
В Актюбинской области у ребенка подтвержден диагноз "менингококковая инфекция"
13.06.2018   18:00
В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника тюрьмы (ВИДЕО)
13.06.2018   17:50
Бывший председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности подозревается в получении крупной взятки
13.06.2018   15:49
Фото: khabar.kz
В ЦОНах Костаная появятся онлайн инструкции и специальные памятки для слабовидящих людей
13.06.2018   14:40
Алматинский ипподром и автовокзал "Сайран" получат статус памятников истории и культуры
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today