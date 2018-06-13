В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника тюрьмы (ВИДЕО)

Тараз. 13 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС, передает Kazakhstan Today.

"12 июня департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области Диханбаев", - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Денежные средства получены за облегченные условия содержания и общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в данном учреждении.

"В связи с полным признанием вины он не задерживался", - отметил Нурлан Жахин.

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