В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника тюрьмы (ВИДЕО)13.06.2018
Общество 18:00
Тараз. 13 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС, передает Kazakhstan Today.
"12 июня департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн тенге от осужденного задержан заместитель начальника по оперативной работе УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области Диханбаев", - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.
Денежные средства получены за облегченные условия содержания и общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в данном учреждении.
"В связи с полным признанием вины он не задерживался", - отметил Нурлан Жахин.