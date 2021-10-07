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АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Нападение на судоисполнителя в Алматы было жестоким, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы еще один судебный исполнитель едва не стал жертвой ответчика. Пристав собирался сносить незаконную пристройку к частному дому, однако последовал жесткий ответ. Конфликт возник из-за пристройки. По решению суда объект был возведен с нарушением норм и потому подлежал сносу. Самостоятельно владельцы дома разрушать здание не хотели и за дело взялся частный судебный исполнитель. Визит незваного гостя вызвал агрессию у хозяина. Не сумев переубедить судебного исполнителя, владелец частного сектора пустил в ход кулаки, сообщает телеканал Almaty.tv.

Как выяснилось, владельцем дома несдержанный мужчина стал совсем недавно. Пристройка была возведена еще до покупки недвижимости. Прежний владелец в течение нескольких лет судился с соседом. По словам последнего, возведенное строение представляло реальную угрозу его жизни.

До суда показывал, что ребята, трещины пошли. Потом стало все хуже. Я боюсь, что по весне, когда пропитается земля водой, это все здесь съедет", - говорит житель города Тимур Сагандыков.

По словам судебного исполнителя, ранее в подобных ситуациях он никогда не оказывался. О своем состоянии потерпевший рассказал в социальных сетях.

Удар был сильный. Поехал в больницу. Думал перелом. Обошлось все нормально. Чувствую себя хорошо. Перелома нет, ушиб есть. Ребро болит. На правом боку спать не могу. А так чувствую себя хорошо", - отметил частный судебный исполнитель Адиль Ермеков.

Конфликт, по словам квартирантки, проживающей в доме, спровоцировал судоисполнитель. Все обвинения в свой адрес судебный исполнитель отрицает. На обидчика он написал заявление в полицию. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В городском департаменте полиции пообещали взять ход расследования на контроль.

Как стало известно, в Верховном суде рассматривали ходатайство о пересмотре решения районного суда Алматы о сносе пристройки к дому, сообщает Tengrinews.kz

15 февраля 2021 года судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Иманиязова Ш.С. рассмотрела ходатайство Байболгановой Э.П. о пересмотре решения Бостандыкского районного суда Алматы от 21 июля 2020 года о признании недействительным акта приемки построенного объекта в эксплуатацию, признании незаконным строительства пристройки к жилому дому, сносе пристройки.

Соседи Байболгановой - Сагандыков Т.С. и Ибраева Е.С. - обратились в суд с иском, утверждая, что пристройка является незаконной и представляет угрозу для их безопасности. Балгабаева в свою очередь предъявила им встречный иск, мотивировав тем, что истцы периодически угрожают ей отключением воды, а с навеса их дома на ее участок стекает вода. Районный суд частично удовлетворил иск соседей и постановил снести пристройку к жилому дому по улице Виноградная за счет средств владелицы участка. Алматинский городской суд постановлением от 6 января 2021 года решение районного суда оставил без изменения.

В ходатайстве заявитель, ссылаясь на нарушения норм материального и процессуального права, просит пересмотреть принятые по делу судебные акты и отменить их с направлением дела на новое рассмотрение. Изучив доводы ходатайства, судебные акты, судья считает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется по следующим основаниям", - указано в постановлении Верховного суда.

В постановлении суда также отмечается, что решение о сносе было принято на основании экспертиз. К примеру, приводится строительно-техническая экспертиза от 7 июля 2020 года, установившая, что фактически выполненные работы на объекте не соответствуют работам, указанным в эскизном проекте. Реконструкция объекта производилась с изменением несущих и ограждающих конструкций наружных стен, с увеличением общей площади домостроения с пристройкой и изменением функционального назначения помещений. Акт приемки в эксплуатацию был подписан еще до окончания работ в доме. Кроме того, расположение жилого строения до межевой границы с соседним участком составляет менее одного метра, что нарушает требования правил планировки и пожарной безопасности.

Кроме того, существует вероятность оползневого схода склона на нижерасположенный участок.

Фундамент дома 3/1 - глубокого заложения на ленточном основании, что категорически запрещено на просадочных грунтах. В результате пригрузки склона и попадания поверхностных и сточных вод с крыши здания (дом 3/1) начались просадочные процессы на соседнем участке. Лестницы и стенки террасы дома 3/1 начали деформироваться, трескаться. Уклон поверхности значительно увеличился и направлен вниз по склону. Деформации указывают на возможное разрушение стенок террасы и формирование оползневого процесса, что может повлечь за собой разрушение строений дома 3А и возможную гибель людей", - указано в постановлении суда.

К таким же выводам об опасности оползня пришли специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы и ГУ "Казселезащита" в ходе обследования участка в августе 2019 года.

В итоге судья Верховного суда отказала в передаче ходатайства владелицы участка в кассационную коллегию. В постановлении отмечено, что существенных нарушений норм материального либо процессуального права не допущено и оснований к пересмотру оспариваемых судебных актов не имеется.



