Ветреная погода со снегом и метелями ожидается в субботу на большей части Казахстана

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Ветреная погода со снегом и метелями ожидается в субботу на большей части Казахстана21.01.2017
Общество  08:55

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 23-28 метров в секунду, местами метель, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя - 23-28 метров в секунду. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Карагандинской областях местами также ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами метель, туман, усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области также местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.
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