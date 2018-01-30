Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, на юге республики гололед, на востоке низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер до 20-25 метров в секунду, ночью местами туман. В Жамбылской, Акмолинской областях ожидается ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.

В Алматинской области сохраняется сильный, местами очень сильный мороз, в Жамбылской, Мангистауской областях местами сильный мороз.

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