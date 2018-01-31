Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - Водитель едва не замерз в слетевшем с дороги автомобиле, который увяз в сугробе. Машину, едва заметную с дороги, вовремя заметили патрульные полицейские, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, 27 января, в 4 часа утра, во время дорожного патрулирования на трассе Алматы-Астана сотрудники дорожно-патрульной службы майор полиции Танат Сулейменов и старшина полиции Андрей Ковалев заметили автомобиль в степи, вылетевший за обочину дороги на 50-60 метров.

"Авто зарылось в снегу и явно не проглядывалось. За рулем машины полицейские обнаружили молодого мужчину, сильно замерзшего и находившегося в шоковом состоянии. Мороз крепчал и показывал 36-40 градусов", - рассказали в пресс-службе.

Замерзающему водителю помогли согреться, его госпитализировали в ближайший травмпункт. Полицейские также помогли вытащить из сугроба машину и доставить ее в поселок Курты, где живет пострадавший водитель.

Как рассказали в пресс-службе, семья Ахметовых и аким сельского округа Курты направили письмо начальнику местной полицейской службы области Марату Куштибаеву письмо с просьбой поощрить патрульных полицейских.

"Если бы в ту темную ночь полицейские не заметили автомашину нашего односельчанина и вовремя не оказали ему первую помощь, мы бы его потеряли. Беда миновала нас, благодаря внимательности стражей порядка. Прошу Вас взять во внимание их благородный поступок и почетно наградить за проявленный профессионализм в спасении человека", - отметил в письме аким сельского округа Курты Д. Огизбаев.

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