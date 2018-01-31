Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
31 января 2018
  • 21
  • :
  • 07
Все области
-10º Переменная облачность
днем 8º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Водитель едва не замерз в слетевшем с дороги автомобиле, который увяз в сугробе31.01.2018
Общество  12:50

Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - Водитель едва не замерз в слетевшем с дороги автомобиле, который увяз в сугробе. Машину, едва заметную с дороги, вовремя заметили патрульные полицейские, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, 27 января, в 4 часа утра, во время дорожного патрулирования на трассе Алматы-Астана сотрудники дорожно-патрульной службы майор полиции Танат Сулейменов и старшина полиции Андрей Ковалев заметили автомобиль в степи, вылетевший за обочину дороги на 50-60 метров.

"Авто зарылось в снегу и явно не проглядывалось. За рулем машины полицейские обнаружили молодого мужчину, сильно замерзшего и находившегося в шоковом состоянии. Мороз крепчал и показывал 36-40 градусов", - рассказали в пресс-службе.

Замерзающему водителю помогли согреться, его госпитализировали в ближайший травмпункт. Полицейские также помогли вытащить из сугроба машину и доставить ее в поселок Курты, где живет пострадавший водитель.

Как рассказали в пресс-службе, семья Ахметовых и аким сельского округа Курты направили письмо начальнику местной полицейской службы области Марату Куштибаеву письмо с просьбой поощрить патрульных полицейских.

"Если бы в ту темную ночь полицейские не заметили автомашину нашего односельчанина и вовремя не оказали ему первую помощь, мы бы его потеряли. Беда миновала нас, благодаря внимательности стражей порядка. Прошу Вас взять во внимание их благородный поступок и почетно наградить за проявленный профессионализм в спасении человека", - отметил в письме аким сельского округа Курты Д. Огизбаев.
Просмотров: 4062
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
31.01.2018   18:21
В акимате Астаны запустили систему пропуска, основанную на принципе распознавания лица
31.01.2018   16:10
Фото: inform.kz
Акиматы являются лидерами по совершению коррупционных преступлений
31.01.2018   15:45
Фото: Mail.KZ
Шпекбаев намерен предавать широкой огласке каждый факт коррупции
31.01.2018   15:25
Антикоррупционное ведомство внедряет новый формат работы кадровых служб
31.01.2018   14:04
Жительница Астаны через объявление в Интернете продала чужое кафе
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today