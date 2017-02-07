Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Восемь школ и три детсада закрыты в Казахстане из-за гриппа и ОРВИ, сообщила пресс-служба Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

По данным ведомства, на территории Казахстана, как и в целом по Европейскому региону отмечается повсеместная регистрация гриппа и ОРВИ. С начала эпидемического сезона на 3 февраля зарегистрировано более 380 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 1831 случай гриппа. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 65 %. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 20%, гриппом - 13%. На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено, передает Kazakhstan Today.

С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа. С учетом заболеваемости в группах населения и в целях предупреждения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников, по рекомендации территориальных подразделений КЗПП управлениями образования с начала эпидсезона приостановлен учебный процесс в 26 организациях воспитания и образования, из них в 4 школах учебный процесс возобновлён.

"На 3 февраля полностью закрыты 8 школ и 3 дошкольных организаций в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, частично (в отдельных классах) учебный процесс приостановлен в 11 школах Северо-Казахстанской области", - проинформировали в комитете.

В ведомстве добавили, что в Российской Федерации с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников были закрыты полностью 2247 школ в 58 субъектах, 398 детских садов в 44 субъектах, 71 школа-интернат в 17 субъектах, 74 колледжа в 10 субъектах и 3 ВУЗа, частично закрыты 3959 классов в 1210 школах, 1726 групп в 1135 дошкольных детских учреждениях, 21 класс 5 школ-интернатов, 74 группы 8 колледжей.

Просмотров: 1666