Врачи советуют ограничивать время в соцсетях и Интернете, чтобы избежать психических болезней

Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число психически больных. Только в Алматы количество пациентов увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом. На учете у психиатров стоят больше 10 тыс. человек, большинство из них страдают шизофренией. Такие болезни бывают наследственными или приобретенными, отмечают специалисты. И во втором случае немалую роль играет зависимость от Интернета и социальных сетей. Этот фактор медики уже называют одной из причин появления психических отклонений, передает Kazakhstan Today.





Ежегодно за помощью в Центр психического здоровья Алматы обращаются 300 человек. В этом году замечен рост количество психически нездоровых людей на 14%, сообщил телеканал " Астана ".





Пациенты сами не принимают свое заболевание. Причем многие хронифицированные пациенты не принимают свое заболевание. Хорошо, что есть близкие родственники, которые замечают, что пациент изменился в поведении, изменился в настроении, стал залеживаться либо, наоборот, перестал спать, либо стал застывать, перестал кушать", - говорит заведующая отделением Центра психического здоровья Алматы Фардана Халикова.





Симптомы и болезни у всех пациентов разные, и проявиться болезни могут абсолютно у всех, говорят специалисты. Чрезмерная нервозность и усталость становятся причиной ссор в семье, проблем на работе и прочих неприятных моментов. Накапливаемый стресс кто-то выплескивает на окружающих, а кто-то, напротив, замыкается в себе или целиком и полностью погружается в интернет-среду. Кстати, такая зависимость уже считается одной из причин развития психических болезней, говорят специалисты.





Сейчас на самом деле дети, подростки и даже взрослые постоянно сидят в Интернете. Здесь мозг не отдыхает. У нас мозг должен отдыхать вовремя, когда он отдыхает, таких глубоких нарушений у нас не будет. Поэтому это все влияет", - отмечает директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.

Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют ограничивать время свое и близких в социальных сетях и Интернете, не заострять внимание на жизненных проблемах, а при малейшей необходимости не бояться обращаться к психотерапевтам. Потому что в этом случае страх прийти за помощью к специалистам может только навредить здоровью.





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