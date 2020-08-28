Время работы общественного транспорта в Нур-Султане продлили до 23.00

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Общественный транспорт в Нур-Султане с завтрашнего дня будет курсировать до 23.00, передает Kazakhstan Today.

С 28 августа время работы общественного транспорта увеличивается до 23.00", - сообщили в компании City Transportation Systems.

Отмечается, что вход без масок в салон автобуса запрещен. Посадка в общественный транспорт производится через переднюю дверь, а оплата за проезд производится безналичным расчетом - транспортная карта, SMS, QR-код.

Напомним, с 17 августа в Нур-Султане начали курсировать пригородные автобусы

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства