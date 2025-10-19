18.10.2025, 12:08 64446
Вымогательство, дедовщина и буллинг: Закиева рассказала о проблемах в школах в Жамбылской области
Тараз. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о проблемах в школах в Жамбылской области, передает корреспондент агентства.
Совместно с МВД провела в школах, расположенных как в районных центрах, так и в сельской местности, встречи и анонимные опросы среди детей, а также изучила их ответы на анкеты, проводимые психологами в рамках внедренной единой программы диагностики буллинга, насилия, суицидальных рисков. Однако, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании психологов, руководство школ в итоговой справке искажают данные и указывают 0%", - написала она на своей странице в Сети.
В частности, по ее словам, в школах района Шу девятиклассники пишут, что вымогательства с избиениями, применение электрошокеров и кастетов - это повсеместное явление и происходит практически в каждом классе.
В школах Кордайского района дети 5, 7, 9 классов пишут о "системе" и дедовщине в школьной среде, принуждении старшеклассниками покупать для них продукты, соки, о том, что их избивают дети постарше, бросаются камнями, девочки выдирают друг другу волосы", - заявила омбудсмен.
Она заявила, что в некоторых школах этого района дети писали о том, что учителя поднимают на них руки, бросают в них предметы, подвергают буллингу.
Вывод - дети не чувствуют себя защищенными в области. К сожалению, такая ситуация уже не вызывает удивления, учитывая то, как полиция области реагирует на преступления против детей", - добавил Динара Закиева.
Напомним, в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
18.10.2025, 19:13
Это нас не красит - Саденов потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников
Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе расширенного заседания потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников, сообщает Polisia.kz.
Ежедневно тысячи наших сотрудников совершают настоящие подвиги, достойно несут службу, защищают людей. Но единичные случаи нарушений перечеркивают весь этот труд. Это нас не красит", - отметил министр.
Подчеркивается, что в связи с этим руководителям территориальных подразделений поручено по прибытии на места немедленно взяться за укрепление дисциплины в личном составе:
- провести индивидуальную профилактическую работу;
- усилить наставничество над молодыми сотрудниками;
- активнее применять практику открытых судов и офицерских собраний.
Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры. Также было обращено внимание на ряд важных направлений оперативно-служебной деятельности, в том числе борьба с наркопреступностью, противодействие интернет-мошенничеству, миграционный контроль и др.
Министр поручил ускорить разработку комплексного плана по борьбе с наркоманией, перейти от реагирования к превентивным мерам по интернет-мошенничествам, усилить информирование населения о способах защиты, пресекать факты незаконного привлечения иностранной рабочей силы, завершить создание центров оперативного управления в каждом районном подразделении, обеспечить повышение качества раскрытия преступлений, включая дела прошлых лет.
В то же время на заседании коллегии глава МВД указал на недостатки в работе и обратил внимание на требующие усиленного контроля и пересмотра подходов вопросы. На особом контроле дорожная безопасность.
За девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тысяч ДТП. При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах", - говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. В этой связи он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением.
Также рассмотрены вопросы противодействия организованной преступности. За отчетный период возбуждено 70 уголовных дел за создание и руководство организованной преступной группой, в том числе 13 - в отношении транснациональных групп. К уголовной ответственности привлекаются 248 участников. Министр поручил усилить работу по пресечению преступных схем, связанных с незаконной добычей природных и биоресурсов, а также принять комплекс мер для обеспечения сохранности грузов на международных транспортных маршрутах.
Отдельно рассмотрена борьба с семейно-бытовым насилием.
За отчетный период вынесено более 70 тысяч защитных предписаний, установлено свыше 16 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. В кризисные центры было направлено 6,5 тысячи пострадавших женщин и детей", - добавили в полиции.
Напомним, прошло уже два месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
Также на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. ред.). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.
Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.
18.10.2025, 11:25
В Алматы проведут проверку по фактам самозахвата территорий в одном из микрорайонов
Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проведут проверку по фактам самозахвата территорий микрорайона Коктем, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.
Все решения должны приниматься строго в соответствии с генеральным планом города - открыто и с учетом мнения жителей. Если участок относится к зеленой зоне, никакого строительства и вырубки деревьев там не будет. Мы не допустим срубки деревьев. Важно найти баланс между развитием территории и сохранением зеленых насаждений", - отметил аким города Алматы Дархан Сатыбалды в ходе встречи с жителями жилого комплекса Lamiya и микрорайона Коктем.
Он подчеркнул, что сохранение зеленых зон и создание общественных пространств является одним из приоритетов городской политики.
Также во время встречи с жителями ЖК "Lamiya" были затронуты темы обеспечения бесперебойного электроснабжения и передачи инженерных сетей на баланс города. По итогам обсуждения Дархан Сатыбалды поручил управлениям энергетики и водоснабжения, градостроительного контроля совместно с представителями ОСИ и застройщиком проработать вопрос строительства дополнительной трансформаторной подстанции и резервного кабеля с последующей передачей на баланс города. Кроме того, управлению коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции поручено провести проверку деятельности предыдущей управляющей компании в пределах компетенции.
Все обращения жителей взяты на контроль и будут рассмотрены в установленном порядке", - заверили в акимате.
Напомним, в 2024 году жителей Алматы возмутил захват зеленой зоны - земли общего пользования, расположенной на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева. Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором. Газон, деревья и цветники оказались на грани уничтожения. Горожане напомнили, что создание зеленой зоны велось по проекту возведения автомобильной развязки в 2014 году. Чтобы произвести озеленение участка зеленой зоны, были выкуплены и снесены дома, выделены миллиарды тенге.
В 2023 году Антикор выявил, что должностные лица акимата Алматы меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК. Причиной такой практики назвали региональный план реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.
В 2007 году в Алматы местный исполнительный орган незаконно передал юридическому лицу право частной собственности на участок парка "Южный". Там застройщик планировал возвести очередной ЖК. И только в 2024 году факт незаконности сделки был подтвержден в суде. 2,8 га земель парка были возвращены городу.
17.10.2025, 17:24
В Алматы по решению суда сносят очередное кафе
Фото: акимат Алматы
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят кулинарию с летней террасой, расположенную на улице Жандосова, сообщает пресс-служба акима города.
Принудительный снос объекта проведен накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что внеплановая проверка, проведенная ранее, установила, что собственник возвел объект без разрешительных документов.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
17.10.2025, 11:29
Алматы лишился очередного исторического здания
Фото: Андрей Михайлов, ratel.kz
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы лишился очередного памятника советской эпохи. Не только знакового в утилитарном отношении, но и весьма примечательного в плане архитектурном. Речь о спорткомплексе университета, который располагался при старом стадионе КазГУ имени Кирова, на пересечении улиц Шевченко и Масанчи, сообщает Ratel.kz.
По информации издания, двухэтажное здание долгие годы стояло без жизни. Затем от улицы Шевченко спорткомплекс отгородили "архитектурным занавесом", повторяющим рисунок фасада. Жители ожидали, что будут проведены реставрационные работы здания. Однако позже горожане увидели жестяное ограждение, на котором висел "Паспорт объекта", объясняющий, что "никакой реставрации не случилось, а была "постутилизация /снос строений/", согласно решению товарищества с ограниченной ответственностью "Университет Кунаева", по договору "купли-продажи нежилого строения" по Шевченко 110".
Спорткомплекс университета появился в столице Казахской ССР ранее всех прочих универсальных сооружений студенческого спорта. Стадион был построен в 1951 году, а "пятизальный спортивный комплекс" сдали в 1955-м (по другим данным в 1956-м). Тем самым уважив и осчастливив студентов-спортсменов. И возвысив лишний раз Университет. (В те годы никому не пришло бы в голову уточнять о каком университете речь - других в республике не было). Несмотря на заведомо функциональное назначение, здание не стало серой и невразумительной постройкой. Напротив, пышный портал, с четырьмя белыми колоннами и широкой лестницей, обрамленной бетонными вазонами, настраивал на вход в некий храм, говорится в статье.
В спорткомплексе также были секции альпинизма и скалолазания "Буревестника - КазГУ", которой руководил легендарный Космач - Олег Семенович Космачев - неоднократный чемпион СССР в обеих дисциплинах. В подвальном зале находилась уникальная для того времени скалолазная "стенка", с изощренными зацепами и несколькими вариантами прохождения, своеобразный тренажер для каждодневного оттачивания техники спортивного скалолазания.
В статье не сообщается, что именно будет на месте снесенного здания.
Напомним, летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале этого года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
16.10.2025, 20:37
В Казахстане запустили петицию из-за спорной нормы Налогового кодекса
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг.
Эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации", - считают авторы петиции.
По мнению активистов, это приведет к следующим негативным последствиям:
- Ограничение выбора контрагентов. Компании будут вынуждены отказываться от работы с МСБ, находящимися на упрощенке.
- Рост цен и монополизация. Искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечет повышение стоимости товаров и услуг.
- Подрыв доверия к реформе. Бизнес воспринимает это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей.
- Сокращение налоговой базы. Малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.
Авторы петиции просят:
- Исключить пункт 16 статьи 286 НК РК как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов.
- В качестве альтернативы - сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платежные документы).
- Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.
В настоящее время петиция находится на модерации, после которой будет доступно голосование.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
Сегодня, 16 октября, стало известно, что "упрощенку" сохранят для большей части бизнеса. Правительство решило исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:
- отмену налоговых проверок;
- отмену камерального контроля;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.
Кроме того, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.
Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок.
16.10.2025, 19:18
Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Алматы
Ограничение движения транспорта не предусмотрено
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября на территории Международного аэропорта Алматы с 08.00 до 15.00 пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Граждан просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. В ведомстве напомнили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
16.10.2025, 15:02
В Казахстане запущен пилот по первичной регистрации автомобилей на портале egov.kz
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством внутренних дел приняли приказ "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", передает корреспондент агентства.
Запустить пилотный проект по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", - сказано в документе.
Согласно приказу, процесс первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала электронного правительства и объектов информатизации включает следующие этапы:
1) инициирование заявки на первичную регистрацию транспортного средства со стороны продавца (юридическое лицо - осуществляющее деятельность по продаже транспортных средств) с прохождением проверки по ОКЭД. При несоответствии ОКЭД - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при соответствии ОКЭД - переход к следующему шагу;
2) продавец вводит VIN-код и ПЭП (портал "электронного правительства" и объекты информатизации) проводит проверку по сведениям из информационных систем;
3) проверка по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
4) проверка сведений по уплате таможенных платежей. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
5) проверка сведений по уплате утилизационного платежа. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
6) продавец вводит ИИН покупателя (физическое лицо) и ПЭП проводит проверку по сведениям ГБД ФЛ (государственная база данных физлиц);
7) запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о необходимости ввода корректного ИИН, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
8) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
9) продавец подписывает заявку с помощью ЭЦП;
10) покупатель получает уведомление в личном кабинете ПЭП о поступлении заявки на первичную регистрацию транспортного средства и согласовывает заявку после чего переходит к заполнению данных;
11) ПЭП осуществляет запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
12) ПЭП производит проверку по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
13) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
14) ПЭП направляет запрос в ЕРАП для проверки наличия у покупателя административных штрафов. При наличии неоплаченных штрафов - выведение уведомления о необходимости оплаты и повторной подачи, при отсутствии неоплаченных штрафов - переход к следующему шагу;
15) покупатель выбирает из перечня желаемый ЦОН для получения готовых документов и указывает желаемый тип ГРНЗ;
16) ПЭП направляет запрос в БМГ для получения зарегистрированного номера. При отсутствии зарегистрированного номера - ввод покупателем номера и переход к следующему шагу, при получении номера - переход к следующему шагу;
17) покупатель оплачивает необходимые пошлины и сборы посредством ПШЭП;
18) покупатель подписывает заявку с помощью ЭЦП;
19) после обработки заявки ПЭП отображает уведомление об успешном оказании услуги либо мотивированный отказ.
Управления административной полиции департаментов полиции областей принимают меры по оказанию государственных услуг в соответствии правилами государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства. РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК принимает меры по своевременной распечатке свидетельств о регистрации транспортных средств.
После получения уведомления об успешном оказании услуги покупатель обращается в выбранный ЦОН для получения свидетельства о регистрации и госномеров на ресепшн.
16.10.2025, 13:54
О новых уловках кибермошенников предупредили в Генпрокуратуре
Мошенники получали доступ к платежным реквизитам и похищали денежные средства путем подмены на свои банковские счета
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предупреждает граждан о новой киберугрозе.
По данным зарубежных источников, в результате серии кибератак пострадало более 6 тысяч преподавателей из 25 учебных заведений США. Интернет-мошенники получали доступ к платежным реквизитам и похищали денежные средства путем подмены на свои банковские счета, сообщили в Генпрокуратуре.
При этом в ведомстве подчеркнули, что этот тип мошенничества может быть адаптирован под другие страны.
С учетом изложенного, чтобы не стать жертвой киберпреступников, прокуроры рекомендуют:
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Ранее сообщалось, что четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством.
