За два года в Казахстане число дел по интернет-мошенничеству выросло на 270%

Предлагается установить обязанность кредитных организаций списать задолженность при установлении судебным актом факта оформления займа мошенническим способом без участия клиента

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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два года в Казахстане на 270% выросло число дел по интернет-мошенничеству. Об этом - За два года в Казахстане на 270% выросло число дел по интернет-мошенничеству. Об этом сообщили в ходе заседания международного совета Верховного суда, где обсудили способы защиты интересов жертв интернет-мошенничества.





Судьи ВС Мадениет Омарбекова и Баян Токтарова отметили ежегодный рост дел, связанных с интернет-мошенничеством.





В текущем году по сравнению с 2022 годом рост таких гражданских дел составил свыше 270 процентов. Под влиянием мошенников жертвы самостоятельно оформляют банковские и микрофинансовые займы, даже продают свою недвижимость, направляя неустановленным лицам денежные средства", - отметили в ВС.





Участники заседания напомнили, что в послании народу президент поручил принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане.





Судьями отмечено, что, несмотря на то что в УК нет соответствующей статьи для защиты интересов жертв интернет-мошенничества, имеются гражданско-правовые способы защиты пострадавших.





В гражданские суды поступают две категории исков: о взыскании неосновательного обогащения с "дроперов" и по требованиям граждан к банкам и микрофинансовым организациям.





Если в суде доказан факт поступления денег на счета так называемых дроперов, не подтвердивших основания для их получения, то они обязаны вернуть полученное неосновательное обогащение. Такая практика, выработанная Верховным судом с начала текущего года, способствует профилактике участия граждан в мошеннических схемах.





Участники заседания сошлись во мнении о необходимости совершенствования уголовного законодательства путем усиления ответственности в сфере кредитования по электронным средствам платежа.





Также предложены поправки в законы по обязательной биометрической аутентификации при онлайн-кредитовании и ограничения для пенсионеров и уязвимых слоев населения.





Еще одной новеллой, способной кардинально исправить ситуацию, будет являться законодательно установленная обязанность кредитных организаций списать задолженность при установлении судебным актом факта оформления займа мошенническим способом без участия клиента. Эта норма должна побудить кредитные организации принимать меры по безопасности выдаваемых кредитов", - отметили в ВС.





Отмечается, что выработанные рекомендации международного совета будут направлены в уполномоченные органы.