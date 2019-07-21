За три дня в Казахстане выявили 10 тысяч иностранцев-нарушителей

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - С 16 по 19 июля в Казахстане проводился второй этап оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-лето", в ходе которого за нарушение правил пребывания в стране к административной ответственности привлечено более 10 тысяч иностранцев, передает Kazakhstan Today.

Среди них 135 человек из дальнего зарубежья, остальные - из стран СНГ. За пределы страны выдворено 1284 иностранца.

Выявлено 37 уголовных правонарушений миграционного законодательства. Задержано 38 уголовных преступников, находящихся в розыске, в том числе 32 гражданина РК и 6 граждан СНГ. Водворено в приемники-распределители более тысячи иностранцев без удостоверяющих личность документов. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 486 отечественных работодателей", - сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК.

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