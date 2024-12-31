Запрет на выезд за рубеж можно проверить в приложении eGov Mobile

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Психиатр высшей категории, психотерапевт, нарколог, член психотерапевтической лиги России и Казахстана Евгения Скрыль - Психиатр высшей категории, психотерапевт, нарколог, член психотерапевтической лиги России и Казахстана Евгения Скрыль рассказала , с какими негативными последствиями может столкнуться человек в связи с ранним наступлением темноты.





Перевод времени и раннее наступление темноты оказывают значительное влияние на психику человека, особенно в контексте психиатрии. Эти изменения могут влиять на циркадные ритмы и вызывать определенные психические состояния и заболевания", - сообщила эксперт.





Циркадные ритмы - это биологические часы организма, которые регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов и температуру тела. Перевод времени или уменьшение дневного света может дезорганизовать эти ритмы.





Нарушения циркадных ритмов связаны с проблемами сна, тревожностью, депрессией и снижением когнитивных функций", - отметила Евгения Скрыль.





Сезонное аффективное расстройство (САР) - это депрессивное расстройство, которое проявляется в осенне-зимний период, когда уменьшается количество дневного света.





Симптомы:





Печаль и угнетенное настроение

Повышенная утомляемость

Нарушение концентрации внимания

Повышенный аппетит, особенно к углеводам





Причины:





Снижение уровня серотонина

Нарушение выработки мелатонина





Тревожные расстройства





Раннее наступление темноты может усиливать тревогу у людей, особенно тех, кто уже страдает тревожными расстройствами. Темнота может ассоциироваться с неопределенностью и чувством угрозы, что усиливает тревожные мысли", - пояснила психиатр.





Биполярное расстройство





По ее словам, перевод времени и изменение освещенности могут быть триггерами обострений у пациентов с биполярным расстройством. Раннее наступление темноты увеличивает риск депрессивных фаз.





Сокращение светового дня снижает качество и продолжительность сна





Сложности с засыпанием

Поверхностный сон





Это может приводить к раздражительности, ухудшению памяти и концентрации", - отметила эксперт.





У детей и подростков перевод времени может вызывать:





Нарушения режима сна

Повышенную раздражительность

Трудности в обучении и поведении





Обострение хронических психических заболеваний





Люди с депрессией, тревожными расстройствами, шизофренией или (ПТСР) особенно подвержены влиянию этих факторов. Изменение освещенности может ухудшить симптоматику и повысить риск госпитализаций", - заключила эксперт.





Напомним, 1 марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевеливремя на час назад, с UTC+6 на UTC+5.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.





Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.









Также перевод часов негативно отразился на бизнесе, сообщили предприниматели в ходе форума в филиале национальной палаты предпринимателей "Атамекен".













В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.





Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.



