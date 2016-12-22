Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы запущен официальный интернет-ресурс "Общественный транспорт Алматы", предназначенный для информирования горожан о работе и развитии общественного транспорта города.

Сайт доступен по адресу: http://alatransit.kz/ru. Главной целью создания портала является содействие развитию общественного транспорта города с помощью информационных технологий, а также диалога между жителями Алматы и городской администрацией, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, портал выступает в роли платформы для обратной связи горожан, администрации города и компаний - перевозчиков. Таким образом, официальный интернет - ресурс "Общественный транспорт Алматы" будет способствовать совершенствованию качества оказываемых услуг с помощью постоянного отслеживания предложений по улучшению работы общественного транспорта, а также регистрации сообщений о нарушениях работы и противоправных инцидентах в сфере общественного транспорта.

Миссией данного портала является предоставление актуальной информации о функционировании и развитии общественного транспорта в Алматы, а также описание тарифной политики и правил перевозок. Кроме этого, портал служит платформой для диалога по вопросам общественного транспорта между горожанами и городской администрацией, в специальном разделе горожане могут оставлять свои обращения, а администрация, в свою очередь, давать разъяснения по тем или иным вопросам, касающимся работы общественного транспорта.

Инициаторами создания портала об общественном транспорте Алматы являются акимат города Алматы и проект Программы развития Организации Объединенных Наций и Глобального экологического фонда "Устойчивый транспорт Алматы".

"Если у вас есть претензии и вопросы, связанные с работой общественного транспорта Алматы, в таком случае, вы можете оставить свое обращение в разделе обращения жителей, а также позвонить в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы по телефону: +7 (727) 271-65-47. Если вы потеряли вещи, то в таком случае вам необходимо найти в таблице номер маршрутного автобуса или троллейбуса, после чего позвонить по указанному номеру в автопарк или троллейбусный парк компании перевозчика или оставить сообщение о потере в разделе "обращения граждан", - сообщается на сайте проекта.

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