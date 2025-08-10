Жара до 42 градусов, дожди и град ожидаются в Казахстане в субботу

Фото: Kazakhstan Today

Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 9 августа на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны – туман, информирует РГП "Казгидромет".





По прогнозам синоптиков, днем 9 августа ожидается сильная жара в Кызылординской области - 40-42 градуса, Туркестанской области - 40 градусов, в Мангистауской области - 38-40 градусов, в Атырауской области - 35-36 градусов, в Алматинской области, области Жетісу - 35-37 градусов, в Жамбылской области - 39 градусов, в Актюбинской области - 35 градусов.





На западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской областей, в центре области Ұлытау, на западе, севере области Жетісу, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Ұлытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.