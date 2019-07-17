Жаркая погода без осадков ожидается во вторник в Казахстане

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана во вторник ожидается погода без осадков. Лишь на западе и северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Восточно-Казахстанской области днем местами - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами пыльная буря. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара. В Карагандинской области местами очень сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства