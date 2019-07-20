Жаркая погода ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - На большую часть республики сохраняет свое влияние антициклон, в связи с чем в пятницу ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь на западе, юго-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман, на востоке - шквал", - сообщает "Казгидромет".

В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, в Жамбылской области местами пыльная буря, в Павлодарской области днем местами возможен град, в Восточно-Казахстанской области - шквал, возможен град.

Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Атырауской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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