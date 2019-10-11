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Житель Актобе заплатил 1,2 млн тенге за трудоустройство сына в филиал КТЖ (ВИДЕО)

10.10.2019, 18:54 4537
Житель Актобе заплатил 1,2 млн тенге за трудоустройство сына в филиал КТЖ (ВИДЕО)
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Начальник Шалкарской дистанции пути АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения подозревается в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети по подозрению в получении взятки. Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина за трудоустройство его сына", - сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.
 
Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом, уточнили в ведомстве. 
 

 

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