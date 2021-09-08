Система Orphus

Жители Актюбинской области требуют перенести склад боеприпасов

07.09.2021, 08:41 6022
АКТОБЕ. 7 СЕНТЯБРЯ - Жители Актюбинской области требуют перенести склад боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители поселка Акжар-2 близ Актобе находятся в постоянном страхе. Все из-за того, что их дома расположены рядом со складом промышленных боеприпасов. Опасное соседство всерьез беспокоит людей. Тем более после недавних событий в Жамбылской области. Актюбинцы требуют провести на складе тотальную проверку или же вовсе перенести его на безопасное расстояние, сообщает телеканал "Астана". 
 
По данным телеканала, склады находятся буквально в двухстах метрах от домов. После трагических событий в Жамбылской области, люди просто боятся приходить в свои дома и требуют проверить опасное хранилище.
 

Мы не знаем, что там находится. Возможно, тротил. Поэтому мы требуем от властей проверить этот склад. Ведь если там действительно тротил и он взорвется, то многие пострадают", - говорят они.

 

Мы видели, что произошло в Арыси, видели, что произошло возле Тараза. Мы не хотим, чтобы у нас такое повторилось. У всех маленькие дети, в поселке большая школа, на полторы тысячи мест. Склад представляет для нас большую опасность", - считают местные жители. 

 
В областном департаменте промышленной безопасности рассказали, что 3 склада со взрывчатыми веществами были построены еще в 60-х годах, когда рядом не было жилого массива. Дома же в этом районе стали появляться в начале двухтысячных годов. 10 лет назад 2 склада перенесли. Один объект остался и принадлежит он компании "Казпромгеофизика". На складе хранится взрывчатка, предназначенная для прострела нефтяных скважин. Хранилище проверяют раз в год. И по словам специалистов, опасности для населения оно не предоставляет.
 

Емкость склада 2,5 тонны, общая. Пока все в пределах норм, установленных правилами промышленной безопасности. Склады на 100% сейчас не заполняются", - сказал заместитель руководителя департамента промышленной безопасности МЧС РК по Актюбинской области Самат Таждаулетов. 

 
Несмотря на соблюдение всех норм, чеэники настаивают на переносе склада в более отдаленное место. Они уже обратились с письмом в компанию, которая хранит боеприпасы. На предприятии этот вопрос обещали рассмотреть.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая