АКТОБЕ. 7 СЕНТЯБРЯ - Жители Актюбинской области требуют перенести склад боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители поселка Акжар-2 близ Актобе находятся в постоянном страхе. Все из-за того, что их дома расположены рядом со складом промышленных боеприпасов. Опасное соседство всерьез беспокоит людей. Тем более после недавних событий в Жамбылской области. Актюбинцы требуют провести на складе тотальную проверку или же вовсе перенести его на безопасное расстояние, сообщает телеканал " Астана ".

По данным телеканала, склады находятся буквально в двухстах метрах от домов. После трагических событий в Жамбылской области , люди просто боятся приходить в свои дома и требуют проверить опасное хранилище.

Мы не знаем, что там находится. Возможно, тротил. Поэтому мы требуем от властей проверить этот склад. Ведь если там действительно тротил и он взорвется, то многие пострадают", - говорят они.

Мы видели, что произошло в Арыси , видели, что произошло возле Тараза. Мы не хотим, чтобы у нас такое повторилось. У всех маленькие дети, в поселке большая школа, на полторы тысячи мест. Склад представляет для нас большую опасность", - считают местные жители.

В областном департаменте промышленной безопасности рассказали, что 3 склада со взрывчатыми веществами были построены еще в 60-х годах, когда рядом не было жилого массива. Дома же в этом районе стали появляться в начале двухтысячных годов. 10 лет назад 2 склада перенесли. Один объект остался и принадлежит он компании "Казпромгеофизика". На складе хранится взрывчатка, предназначенная для прострела нефтяных скважин. Хранилище проверяют раз в год. И по словам специалистов, опасности для населения оно не предоставляет.

Емкость склада 2,5 тонны, общая. Пока все в пределах норм, установленных правилами промышленной безопасности. Склады на 100% сейчас не заполняются", - сказал заместитель руководителя департамента промышленной безопасности МЧС РК по Актюбинской области Самат Таждаулетов.

Несмотря на соблюдение всех норм, чеэники настаивают на переносе склада в более отдаленное место. Они уже обратились с письмом в компанию, которая хранит боеприпасы. На предприятии этот вопрос обещали рассмотреть.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства