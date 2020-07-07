Жители Алматы устроили той в домашних условиях во время карантина

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Жители Алматы, несмотря на введенные строгие ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, устроили той в домашних условиях, передает Kazakhstan Today.

На мероприятии собрались 18 человек, сообщает Almaty.TV

Накануне сотрудники управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Наурызбайского района совместно с МПС района нагрянули в самый разгар торжества и приостановили семейный сбор в микрорайоне Акжар.

Нарушителям карантина напомнили о недопущении организации мероприятий согласно постановлению главного государственного санврача №46 от 3 июля 2020 года.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 6201 симптомных и бессимптомных случаев коронавируса. 2281 человек выздоровел от заболевания, 26 скончались.

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