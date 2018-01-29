Жители микрорайона Таугуль Алматы в мороз остались без отопления и горячей воды

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В микрорайоне Таугуль Алматы произошла авария на трубопроводе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили жители одного из домов в микрорайоне Таугуль, сегодня, в 06.20, раздался звук, удар по батареям, после чего исчезло отопление и горячая вода во всем доме.

Местные жители сообщили, что долгое время не могли дозвониться в КСК, телефоны были все время заняты.

"За 5 часов температура упала на 6 градусов, сейчас в квартире +14. По звонкам знакомых, нет отопления и в соседних многоэтажках. В тепловые сети дозвониться не удалось, в акимате звонок перенаправили куратору, но там трубку не берут", - рассказали жильцы дома.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с повреждением на магистральном трубопроводе (диаметром 500 миллиметров) для проведения ремонтных работы временно от системы теплоснабжения были отключены потребители в контуре улиц: Навои - Жандосова - Берегового - Рыскулбекова.

"С утра работает аварийная бригада. Сейчас идет откачка теплоносителя. Восстановить подачу теплоснабжение, ориентировочно, будет возможно к вечеру. В данное время рассматривается возможность альтернативного подключения данных потребителей к теплоснабжению", - сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что из-за аномальных морозов жители города жалуются на проблемы с отоплением и водой.

В частности, ранее на холод в домах пожаловались жители Наурызбайского района. Кроме того, 28 января в микрорайоне Акжар замерз водопровод. Местные власти утверждают, что держат вопрос на контроле, сообщает портал Inalmaty.kz.

Как сообщили в "Алматы су", на нескольких участках сетей водоснабжения ведутся аварийно-восстановительные работы.

"В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения 29 января временно без холодного водоснабжения останутся, потребители, расположенные по следующим адресам: с 09.30 до 14.00 часов - потребители, расположенные по проспекту Гагарина, 159 А, Б. С 27 января до окончания ремонтно-восстановительных работ, частные жилые дома в микрорайоне Акжар, 200 частных домостроений", - сообщили в предприятии.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Алматы начались сильные морозы. В связи с понижением температуры ниже -25 градусов в школах города отменили занятия для учеников.

ДЧС города распространял сообщение о том, что в период 24-29 января в Алматы ожидается понижение температуры ночью от 15-20 до 20-25 градусов мороза.

В этой связи ДЧС не рекомендует жителям и гостям города выходить в сильный мороз из дому без особой необходимости.

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