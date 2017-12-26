Жители района Биржан сала Акмолинской области приветствуют переименование своего края в честь знаменитого акына

Кокшетау. 26 декабря. Kazakhstan Today - В канун празднования Дня Независимости глава государства подписал Указ о переименовании Енбекшильдерского района. Данный акт президента страны вызвал горячий отклик в сердцах жителей региона, передает Kazakhstan Today.

"Биржан сал является великой личностью, поднявший казахское традиционное певческое искусство и народную музыку на новый уровень, пополнив его своимим произведениями. Биржан сал обогатил народную музыку, придав мелодиям и ритмам новый стиль, темп, силу. Я долгие годы работаю в Степнякской детской музыкальной школе, которая гордо носит его имя. За десятки лет преподавательской деятельности я с удовольствием обучал школьников играть великие произведение степного акына. Дети с удовольствием исполняют красивые и лирические произведения, наполненные высокими чувствами к матери, женщине, Родине", - цитирует преподавателя музыкальной школы имени Биржан сала Тастенбека Смагулова управление внутренней политики Акмолинской области.

"Глубоко символично то, что в 1995 году во время визита в город Степняк президент Н. А. Назарбаев в знак уважения к великому нашему земляку посетил могилу Биржан сала и возложил на нее цветы. А теперь вот еще один подарок в канун празднования 26-летия Независимости страны от главы государства. Мы очень рады тому, что наш район будет носить имя великого акына, известного не только в нашей стране, но и за ее пределами", - прокомментировал председатель районного совета ветеранов Василий Устьянцев.

Акмолинская земля издревле славилась своей неповторимой и уникальной красотой природы. Эти легендарные места прославили величайшие акыны - Биржан сал, Акан серы, Балуан Шолак, Укили Ибрай. Среди них особое место в сердце народа занимает Биржан сал, стихотворения которого подняли национальное искусство на новый уровень. Стихи его - это не отвлеченные образы и лирические раздумья, а непосредственный отклик на конкретные события, выраженный в поэтической трепетной, экспрессивной форме.

Биржан сал - великий композитор, певец, акын, инструменталист, импровизатор, мастер поэтико-музыкального экспромта. Вдохновениями акына были широкие просторы наших степей, красивые горы, озера. Отсюда и песни "Ак кошкар", "Келдін бе?" "Аман-есен?".

Биржан сал прославил родную землю, увековечил себя в памяти народа. Его именем названы улицы в Астане и Алматы. Его имя носят музыкальное училище в Кокшетау, музыкальная школа и Дом культуры в Степняке. В 1991 году в Кокшетау открыт памятник Биржану салу Кожагул-улы (со сломанной домброй).

В ведомстве добавили, что в декабре 1982 года в республике было широко отмечено 150-летие со дня рождения Биржан сала.

Напомним, 14 декабря глава государства подписал указ "О переименовании Енбекшильдерского района Акмолинской области", в соответствии с которым район получил имя Биржан сала. Указ введен в действие со дня его первого официального опубликования.

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