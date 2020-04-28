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Жители столицы не смогут посетить кладбища в Родительский день

27.04.2020, 12:10 8965
Жители столицы не смогут посетить кладбища в Родительский день
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Православные храмы и кладбища временно закрыты в целях обеспечения безопасности граждан, передает Kazakhstan Today. 

В целях обеспечения общественной безопасности во время чрезвычайного положения и карантинного режима православные храмы и кладбища города будут закрыты. Доступ на кладбища будет доступен только для похоронных процессий", - проинформировали в акимате Нур-Султана.


Ранее благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий уточнил, что помянуть усопших можно, отправив сообщение через специальный номер WhatsApp. Все подробности можно узнать на инстаграм-канале "Православие в Астане".

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к принятым ограничительным мерам и соблюдать правила чрезвычайного положения и карантинного режима. В текущем году Родительский день (Радоница) приходится на 28 апреля.



 

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