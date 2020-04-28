Жители столицы не смогут посетить кладбища в Родительский день

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Православные храмы и кладбища временно закрыты в целях обеспечения безопасности граждан, передает Kazakhstan Today.





В целях обеспечения общественной безопасности во время чрезвычайного положения и карантинного режима православные храмы и кладбища города будут закрыты. Доступ на кладбища будет доступен только для похоронных процессий", - проинформировали в акимате Нур-Султана.





Ранее благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий уточнил, что помянуть усопших можно, отправив сообщение через специальный номер WhatsApp. Все подробности можно узнать на инстаграм-канале "Православие в Астане".





Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к принятым ограничительным мерам и соблюдать правила чрезвычайного положения и карантинного режима. В текущем году Родительский день (Радоница) приходится на 28 апреля.













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