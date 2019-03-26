Жительница Карагандинской области снимала посуточно квартиры в Астане и пересдавала их в долгосрочную аренду

Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - Департамент полиции Астаны предупреждает об участившихся случаях мошенничества, совершаемых при сдаче жилья в аренду, передает Kazakhstan Today.





"Сотрудниками управления полиции района "Сарыарка" задержана 20-летняя жительница Карагандинской области, которая приезжая в Астану снимала квартиры посуточно, затем квартиры сдавала в долгосрочную аренду. В среднем за каждую квартиру она брала у обманутых граждан по 100 тысяч тенге. Женщина подозревается в совершение порядка 9 эпизодов мошенничества по сдаче в наем жилья в различных районах столицы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Кроме того, сотрудниками полиции задержана 35-летняя жительница Астаны, которая обманным путем завладела денежными средствами у граждан, обещая сдать в аренду комнату в своей квартире. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по статье "Мошенничество" УК РК.





В настоящее время проводятся досудебные расследования по части 2 статьи 190 (Мошенничество) УК РК. Проверяется причастность данных лиц к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.





Граждан, пострадавших от противоправной деятельности данных лиц просим обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: улица Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8 (7172)71-66-78; 8-701-969-92-92 либо по номеру 102", - сообщили в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства