Жительница Экибастуза арестована за ложное сообщение о геноциде (ВИДЕО)

В видеохостинге YouTube появилось видеообращение 53-летней женщины о том, что якобы в Экибастузе происходит геноцид и врачи формируют ложную статистику о больных коронавирусом", - сообщает Polisia.kz.
Жители сразу же стали пересылать друг другу фейковую информацию, которая привлекла внимание полицейских.
Данный факт зарегистрирован. Информация не соответствует действительности. Стражами правопорядка распространительница ложного видеообращения была задержана. Это жительница Экибастуза. По данному факту возбуждено административное производство по статье КоАП РК (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения). Материал будет направлен в суд. Также горожанка опубликовала новое видеообращение к жителям, в котором опровергла все указанные ранее факты, как не соответствующие действительности", - уточнили в полиции.
Позже стало известно, что решением суда женщина подвергнута административному аресту сроком на двое суток.
Ранее распространителей ложной информации о коронавирусе задержали в Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областях.
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