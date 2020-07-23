Система Orphus

Жумагалиев высказался о проделанной работе на посту министра цифрового развития

22.07.2020, 11:04 6589
Жумагалиев высказался о проделанной работе на посту министра цифрового развития
FB azhumagaliyev
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о проделанной работе, передает Kazakhstan Today.
 

Коллеги, друзья, "цифровые комиссары", комментаторы и просто граждане, все, чем я занимался последние годы, - это наш совместный труд. Думаю, всем вместе нам удалось сделать немало. Не буду все перечислять, я уверен: вы все это знаете", - написал Жумагалиев в Facebook.

 
Он рассказал, что весь коллектив министерства и сотрудники подведомственных организаций "буквально бились за оцифровку каждой услуги, за каждую интеграцию, доказывая ее важность и значение, чтобы облегчить жизнь казахстанцев". 
 

Большое спасибо вам, ребята, и низкий поклон", - поблагодарил коллег бывший министр. 

 
Он отметил, что старался быть максимально открытым, рассказывая о планах, результатах. 
 

Отдельно хочу поблагодарил "цифровых комиссаров" - наших независимых общественных активистов, руководителей НПО, блогеров, за постоянный фидбэк, журналистов, за то, что всегда рассказывали о нашей работе, и депутатов за поддержку наших инициатив", - сказал Жумагалиев.

 
Экс-министр также выразил благодарность Елбасы за его инициативы и постоянную поддержку процессов цифровизации Казахстана, президенту и всем казахстанцам, за оказываемое доверие. 
 
Кроме того, Жумагалиев пожелал удачи Багдату Мусину, который временно исполняет обязанности министра, отметив, что отрасль находится в надежных руках.
 

Обозначим новые цели, а потом снова в бой", - добавил он.


Напомним, президент Казахстана освободил Аскара Жумагалиева от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Первым вице-министром, временно исполняющим обязанности главы МЦРИАП был назначен Багдат Мусин.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая