Жумагалиев высказался о проделанной работе на посту министра цифрового развития

FB azhumagaliyev

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о проделанной работе, передает Kazakhstan Today.

Коллеги, друзья, "цифровые комиссары", комментаторы и просто граждане, все, чем я занимался последние годы, - это наш совместный труд. Думаю, всем вместе нам удалось сделать немало. Не буду все перечислять, я уверен: вы все это знаете", - написал Жумагалиев в Facebook .

Он рассказал, что весь коллектив министерства и сотрудники подведомственных организаций "буквально бились за оцифровку каждой услуги, за каждую интеграцию, доказывая ее важность и значение, чтобы облегчить жизнь казахстанцев".

Большое спасибо вам, ребята, и низкий поклон", - поблагодарил коллег бывший министр.

Он отметил, что старался быть максимально открытым, рассказывая о планах, результатах.

Отдельно хочу поблагодарил "цифровых комиссаров" - наших независимых общественных активистов, руководителей НПО, блогеров, за постоянный фидбэк, журналистов, за то, что всегда рассказывали о нашей работе, и депутатов за поддержку наших инициатив", - сказал Жумагалиев.

Экс-министр также выразил благодарность Елбасы за его инициативы и постоянную поддержку процессов цифровизации Казахстана, президенту и всем казахстанцам, за оказываемое доверие.

Кроме того, Жумагалиев пожелал удачи Багдату Мусину, который временно исполняет обязанности министра, отметив, что отрасль находится в надежных руках.

Обозначим новые цели, а потом снова в бой", - добавил он.





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